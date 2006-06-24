Пернатые тоже болеют футбольной лихорадкой

В британском городке Стикфорд живет гусыня, которая смотрит все футбольные матчи Чемпионата мира и чтобы поддержать сборную Англии, клюет экран.

Кеси - так зовут гусыню, которая без ума от футбола. Ее владельцы рассказывают, что с начала Чемпионата мира по футболу в Германии она почти полностью отказалась от пищи и тратит все время на обзор футбольных матчей. Однако, гусыня не просто смотрит матчи, а в особенно опасные для английских футболистов моменты, начинает клевать экран. Владельцы гусыни говорят, что таким способом она хочет поддержать английских футболистов.

Джейн Хольдершоу, владелица гусыни:

- С тех пор как она начала смотреть футбол, она почти не ест. Раньше Кеси потребляла много воды и корма.

Джейн нашла гусыню на улице несколько месяцев назад. Владелица рассказывает, что невзирая на то, что птичку достаточно быстро откормили, лишь благодаря футболу удалось вернуть Кеси к настоящей жизни. Ведь гусыня с первого дня смотрела телевизор, однако лишь футбол вызывает у нее эмоции.

Сын владелицы гусыни:

- Кеси обычно смотрит то же, что и мы. Когда на экране появляются наши футболисты, она подходит к экрану и не отходит от него до конца матча, потэому немного мешает.

Владельцы гусыни говорят, что в следующий раз Кеси будет клевать экран уже в воскресенье, когда сборная Англии в втором раунде Чемпионата мира будет играть с футболистами из Эквадора.

5 канал