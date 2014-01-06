Украину обсудят на Мюнхенской конференции по безопасности

Ключевую тему 50-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности объявят незадолго до ее проведения в конце января, сообщает "Німецька хвиля" со ссылкой на агентство dpa.

Однако уже известно, что дискуссии ведущих политиков мира в этом году будут посвящены "конфликту в Сирии, а также Украине".

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Обсуждение ситуации в горячих точках и зонах кризисов является традиционным для этого форума.

Об участии в юбилейной конференции в Мюнхене уже заявили 18 глав государств и правительств, полсотни министров иностранных дел, а также десять руководителей международных организаций.

Всего на форуме ожидается около 300 политиков и экспертов по вопросам политики безопасности со всего мира.

50-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности пройдет с 31 января по 2 февраля 2014 года.

В 2009 году слово на Мюнхенской конфренции получила тогдашний премьер Юлия Тимошенко. Нынешний президент Украины Виктор Янукович выступал во время 48-й Мюнхенской конференции в 2012 году в ходе дискуссии на тему "Энергия, ресурсы и окружающая среда - новые параметры безопасности?".