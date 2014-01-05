На Майдане поймали вора
10:58, 05 января 2014Политика
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Вечером 4 января дежурные отрядов самообороны Майдана задержали вора, у которого обнаружили около 50 похищенных предметов.
Украденные предметы, найденные у мужчины, отдадут владельцам
Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», по данным пресс-центра Штаба национального сопротивления, пожилой мужчина вызвал подозрение дежурных поста самообороны своим поведением, в связи с чем его попросили показать документы и содержимое сумки. У вора нашли мобильные телефоны, айфоны, часы, бумажники, банковские карточки и студенческие билеты. Задержанного передали милиции для проведения следственных действий.
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Все предметы, найденные у мужчины, отдадут владельцам. Для этого со сцены Майдана был объявлен перечень вещей, за которыми люди могут обратиться в Шевченковский райотдел милиции Киева.
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