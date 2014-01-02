В МВД снова заявляют о жалобах на Евромайдан

Об этом сообщает сайт МВД.

"В киевскую милицию продолжают поступать обращения граждан по поводу проведения в центральной части столицы так называемого «Евромайдана»", - сказано в сообщении.

В частности, по данным милиции, люди жалуются на невозможность нормального передвижения по Майдану Незалежности и улице Крещатик.

По теме: Десятки тысяч украинцев встретили Новый год на Майдане Незалежности

"Сейчас зарегистрировано нанесение телесных повреждений, грабежи и кража личных вещей", - заявили в учреждении.

По всем сообщениям проводится проверка, по каждому из которых будет дана правовая оценка .

Напомним, ранее в МВД сообщили, что празднование Нового года прошло без грубых нарушений.