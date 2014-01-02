В МВД снова заявляют о жалобах на Евромайдан
09:13, 02 января 2014Общество
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За последнее время Шевченковским райуправлением МВД в Киеве зарегистрировано 17 сообщений о противоправных действиях митингующих Евромайдана
В МВД жалуются на жалобы на Евромайдан
Об этом сообщает сайт МВД.
"В киевскую милицию продолжают поступать обращения граждан по поводу проведения в центральной части столицы так называемого «Евромайдана»", - сказано в сообщении.
В частности, по данным милиции, люди жалуются на невозможность нормального передвижения по Майдану Незалежности и улице Крещатик.
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"Сейчас зарегистрировано нанесение телесных повреждений, грабежи и кража личных вещей", - заявили в учреждении.
По всем сообщениям проводится проверка, по каждому из которых будет дана правовая оценка .
Напомним, ранее в МВД сообщили, что празднование Нового года прошло без грубых нарушений.
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