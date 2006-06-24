Столица празднует День молодежи

Праздничным концертом на Майдане Незалежности начнется празднование Дня молодежи в Украине. Праздничные мероприятия продлятся 24-25 июня.

"Начнутся праздничные мероприятия вечером в субботу на главной площади столицы концертом популярных украинских групп "Мандры" и "Скрябин", - сказали РИА «Новости» в Киевской городской администрации.

В этот же вечер состоится музыкальный молодежный всеукраинский фестиваль "Жемчужины сезона - 2006" и показ мод молодых модельеров страны.

В воскресенье днем на центральной улице Киева Крещатике гости и жители столицы смогут принять участие во всевозможных спортивных соревнованиях, а также посмотреть показательные выступления по боевому рукопашному гопаку.

Вечером состоится трансляция обращения Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинской молодежи, выступления мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Закончатся празднования концертом, во время которого развлекут молодежь на Майдане и зажгут сердца праздничным настроением группы "Вторая река", "Тартак" и известная украинская певица Мария БУРМАКА.