Генпрокуратура разрешила похоронить Гонгадзе

Генеральная прокуратура дала согласие на выдачу тела Георгия Гонгадзе его матери.

Об этом "Украинской правде" стало известно от информированных источников.

Эту информацию подтвердила УП вдова Георгия Мирослава ГОНГАДЗЕ.

По ее данным, прокуратура дала согласие на выдачу тела в ответ на запрос Уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ, к которой устно обратилась мать журналиста.

«Я планирую прибыть в Украину в начале июля, и если мать Георгия соглашается на захоронение, мы будем согласовывать вопрос о времени захоронения», - рассказала М.ГОНГАДЗЕ.

«До сих пор только мама имела сомнения о принадлежности тела, которое хранится в Киевском морге, Георгию, поэтому я считала, что с моральной точки зрения, что она должна была бы снять для себя какие-то сомнения о принадлежности тела», - добавила М.ГОНГАДЗЕ.

Она надеется, что родственникам Г.Гонгадзе удастся согласовать время захоронения и уже сообщила матери журналиста о ее планах приехать в Украину.