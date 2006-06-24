Жовтяк настаивает - его уволил Третьяков

Евгений ЖОВТЯК настаивает, что главным инициатором его отставки с должности председателя Киевской областной государственной администрации был бывший первый помощник Президента Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику “Зеркало недели”.

“Главным инициатором моей отставки был бывший первый помощник президента Александр ТРЕТЬЯКОВ”, – сказал Е.ЖОВТЯК.

По его словам, А.ТРЕТЬЯКОВ боролся против назначения Е.ЖОВТЯКА еще в январе 2005-го, и все время, пока пребывал в должности первого помощника главы государства, постоянно дезинформировал Президента относительно его работы. Е.ЖОВТЯК считает, что А.ТРЕТЬЯКОВ фактически продолжал делать это до последнего момента через тех людей, назначения которых он в свое время добился в должности в президентском Секретариате.

Е.ЖОВТЯК добавил, что, по его мнению, Виктор ЮЩЕНКО был заинтересован в том, чтобы не создавать прецедента отмены президентских указов. “Я сказал ему, на каких условиях готов отозвать из суда свое исковое заявление и не обжаловать законность указа”, – сказал он. По словам Е.ЖОВТЯКА, на протяжении всей недели, минувшей с момента встречи до заседания Кабмина, на котором было утверждено представление о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО на должность председателя Киевской ОГА, события разворачивались в русле договоренности, достигнутой с Президентом. Е.ЖОВТЯК думает, что «глава президентского Секретариата Олег РЫБАЧУК принес Юрию ЕХАНУРОВУ указ относительно УЛЬЯНЧЕНКО, и не исключено, что он не был подписан Президентом, а под ним стояло факсимиле”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2006 года Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины освобождения в указе названы не были.

8 июня Е.ЖОВТЯК заявил, что Президент не получает достоверной информации о ситуации в Киевской области. “Все попытки встретиться с ним, чтобы проинформировать о каких-то вопросах, разбивались о бастион одностороннего, неправдивого и тенденциозного информирования, выстроенного вокруг Президента его советником Александром ТРЕТЬЯКОВЫМ”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК, подал иск в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к главе государства и отменил указ Президента Украины от 24 мая 2006 года об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Однако в тот же день на сайте главы государства появился указ В.ЮЩЕНКО о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации.