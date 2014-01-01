Янукович рассчитывает, что Греция поспособствует Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС

12:07, 01 января 2014
Политика
6722 0

Янукович ждет визита президента Греции.

Греция председательствует в ЕС

Президент Украины Виктор Янукович рассчитывает, что председательствующая с 1 января в ЕС Греция будет способствовать заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом говорится в поздравлении Януковича Президенту Греческой Республики Каролосу Папулиасу по случаю начала председательства Греческой Республики в Совете Европейского Союза.

«Рассчитываю на содействие Греческой Республики в дальнейшем развитии взаимодействия Украины и ЕС, направленного на заключение и эффективную имплементацию Соглашения об ассоциации.

Надеюсь на продолжение нашего личного диалога относительно всех актуальных вопросов во время Вашего государственного визита в Украину», - подчеркнул Янукович.

Он также поблагодарил Папулиаса и греческий народ за дружескую и последовательную поддержку Украины в процессе интеграции в Европейский Союз.

«Желаю Вашему государству в полной мере реализовать приоритеты своего председательства, направленные, в частности, на обеспечение экономического роста и финансовой стабильности Европейского Союза. Верю, что в этом ответственном статусе Греция также осуществит важный вклад в укрепление и углубление отношений ЕС со странами-партнерами, прежде всего - участницами инициативы «Восточное партнерство», - отметил Янукович.

Он пожелал Папулиасу вдохновения и успехов в начинаниях, а греческому народу - процветания, мира и общественного согласия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter