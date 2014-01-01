Председателем ЕС стала Греция

Афины намерены сделать приоритетами своего председательства экономическое развитие, борьбу с безработицей и рост занятости населения, укрепление банковского и финансового союза, решение проблем миграции, а также европейскую солидарность, передает РИА «Новости».

Греция открыла сайт своего председательства в ЕС – gr2014.eu и аккаунт в Twitter – twitter.com/gr2014eu, а логотипом избрала кораблик под парусом – он будет сопровождать все официальные мероприятия ЕС в первой половине 2014 года, а их запланировано 120, в том числе 14 совещаний на уровне министров.

Греция считает, что ее председательство в ЕС должно символизировать перемены. Власти страны обещают сделать председательство экономным и отказались даже от традиции дарить галстуки с символикой страны-председателя.