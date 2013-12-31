Тимошенко назвала Евромайдан достижением десятилетия

«Для каждого из нас эти праздники любимые, потому что в эти дни, как в детстве, мы ждем чуда и счастливых событий» - говорится в поздравлении, которое есть в распоряжении УНИАН.

Тимошенко отметила, что говоря об итогах, то нельзя не говорить о неудачах.

«Неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС является провалом года, тормозом на пути присоединения Украины к европейской семье. Но я верю, что эта извечная мечта миллионов украинцев очень скоро осуществится, как и мечта о демократической власти с человечным лицом и нравственными поступками», отмечается в поздравлении.

Лидер «Батькивщины» считает достижением года и последнего десятилетия Евромайдан, который, по ее убеждению, «вернул украинцам веру в собственные силы, объединил достойных и патриотичных людей, которые защищают будущее своих детей и своей страны, сделал Украину узнаваемой, а украинцев - нацией, которой восхищаются в мире».

Лидер «Батькивщины» определила желание «отпраздновать Новый год с людьми, которые защищают нашу независимость и защищают демократию и европейские ценности на мирных баррикадах Евромайдана, где родилась новая элита страны», - и выразила убеждение, что «вместе с вами мы еще споем Гимн на нашем победном Майдане».

Она также пожелала, чтобы «новый год принес не только испытания, но и многочисленные победы» и попросила «начинать новый 2014 только с верой, с пониманием того, что он будет победным».

«Украина и украинцы заслуживают лучшей участи и в следующем году всем нам обязательно повезет. Знаю, что в 2014 год станет годом начала очистки страны от диктатуры и власти произвола, станет годом свободных украинцев», сказано в поздравлении.