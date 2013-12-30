Взрыв в троллейбусе Волгограда осуществил террорист-смертник – следствие

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следователи Следственного комитета России уже работают на месте взрыва и проводят детальный осмотр места происшествия. От троллейбуса остался фактически один каркас, крыша отсутствует. Более того, взрыв был такой силы, что выбило окна в пятиэтажном здании напротив. И вот сейчас можно предварительно сказать, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник – мужчина, фрагменты тела которого изъяты и отправлены на генетическую экспертизу, чтобы установить его личность», - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила не менее 4 кг в тротиловом эквиваленте. Как и взрывное устройство на железнодорожном вокзале, оно было начинено поражающими элементами. Поскольку в том и другом взрывных устройствах поражающие элементы идентичны, это подтверждает версию следствия о взаимосвязи двух терактов. Возможно, они могли готовиться в одном месте, отмечается в сообщении.

Сейчас следователи продолжают изымать вещественные доказательства, по ним назначаются экспертизы.

По уточненным данным, в результате теракта погибли 14 человек, 28 госпитализированы. Следствие полагает, что время и место для теракта были выбраны не случайно, поскольку утром этим маршрутом в районе Качинского рынка всегда пользуется большое количество людей, в том числе и студенты близлежащих учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошло два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибли 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок.

30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт – в троллейбусе.