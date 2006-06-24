Блохин готов сам выйти на поле

Главный тренер сборной Украины Олег БЛОХИН, чьи подопечные вчера впервые в своей истории вышли в 1/8 финал Чемпионата мира 2006 года по футболу, дал понять, что он не намерен останавливаться на достигнутом и готов поставить перед своей командой новые цели, сообщает РИА «Новости».

"Перед поездкой на чемпионат мира перед нами стояла одна цель - выйти из группы. Мы ее достигли", - заявил О.БЛОХИН по окончании матча группового этапа против сборной Туниса, который украинцы выиграли со счетом 1:0.

На вопрос, ставит ли он после выхода в 1/8 финала новую цель для своей команды, О.БЛОХИН ответил утвердительно. "Мы всегда ставим для себя новые цели, - сказал он. - Разумеется, будем стараться выиграть".

О.БЛОХИН уклонился от прямого ответа на вопрос, какую из команд группы G - Франции, Швейцарии или Южной Кореи - он предпочтет получить в качестве соперника по 1/8 финала. "Сейчас мы подождем, кто из них окажется нашим соперником, в конце концов с тем и будем играть", - ответил наставник сборной Украины.

Он также с юмором отреагировал на замечание представителей СМИ, подметивших небогатый выбор защитников украинской команды, связанный с большим количеством желтых карточек, полученных на турнире. "Значит я буду играть сам, есть еще тренеры", - пошутил О.БЛОХИН.

Анализируя завершившуюся встречу с Тунисом, он дал понять, что не вполне доволен своей командой, и ему "надо сделать серьезный разбор игры", чтобы внести необходимые коррективы. "Удаление игрока Туниса сыграло над сборной Украины злую шутку, пошли нарушения, - пояснил О.БЛОХИН. - Это недопустимо для классных команд".

Тренер сборной Украины также признал, что после разгромного поражения в первой игре с Испанией игроки находились в "психологической яме". "Но нам удалось собраться, сконцентрироваться и сегодняшняя победа - главный результат", - резюмировал он.

В ответ на просьбу журналиста назвать по лучшему игроку этого матча, О.БЛОХИН заявил, что в своей команде он "никогда и никого не выделяет". "Выигрывает всегда команда, проигрывает всегда тренер", - добавил он. У команды Туниса он выделил игрока под номером 20 - полузащитника Хамеда НАМУШИ.