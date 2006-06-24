Умер известный продюсер Аарон Спеллинг

В Лос-Анджелесе в возрасте 83-х лет скончался телевизионный продюсер Аарон Спеллинг - одна из крупнейших фигур американской телеиндустрии, передает радио «Свобода».

Он был продюсером многих телесериалов, получивших широкую известность в США и за их пределами - "Династия", "Беверли Хиллз 90210" и других. На счету А.Спеллинга также более 140-ка телефильмов.

В фильмах и программах А.Спеллинга начинали свою карьеру многие актеры, ставшие впоследствии звездами Голливуда - например, Джон ТРАВОЛТА и Ник НОЛТ.