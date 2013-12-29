В России усиливают охрану вокзалов и аэропортов

Об этом УНИАН сообщили в МВД России.

«В связи с терактом в Волгограде руководством МВД принято решение усилить охрану всех железнодорожных и аэровокзалов страны», - сказал собеседник агентства.

Смотрите также: В сети появились кадры теракта на вокзале в Волгограде (видео)

По его словам, на этих объектах будет увеличено количество личного состава, который будет более тщательно проводить досмотр пассажиров.

Также он сообщил, что в результате теракта в Волгограде погиб один сотрудник полиции, трое получило ранения.

В тоже время, в Следственном комитете России заявили, что система безопасности, из-за которой террористка смертница не смогла попасть в зал ожидания волгоградского вокзала, помогла избежать большего количества жертв в результате взрыва.

«По имеющейся информации, подрыв совершила террористка-смертница, которая при подходе к рамкам металлоискателя увидела возле него сотрудника полиции, занервничала и привела в действие взрывное устройство с поражающими элементами. Предварительная мощность взрывного устройства не менее 10 килограммов в тротиловом эквиваленте», - говорится в сообщении.

Причем, по всей видимости, жертв могло бы быть гораздо больше, если бы не сработала так называемая заградительная система, которая не позволила смертнице проникнуть через рамки металлоискателя в зал ожидания, где находилось большое скопление пассажиров, в том числе из-за задержки трех поездов.

По факту взрыва следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 205 и 222 УК РФ (теракт и незаконный оборот оружия). В результате взрыва, по предварительным данным, погибло 14 человек, в том числе сотрудник полиции, 27 пострадавших госпитализировано, в том числе один ребенок 2004 года рождения.