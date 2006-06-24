Сенаторы США призывают страны ”семерки” собраться без РФ

Группа американских сенаторов и конгрессменов направила письмо лидерам семи государств с призывом провести отдельную встречу "семерки" без участия России перед саммитом "восьмерки" в Санкт-Петербурге, а затем уже на саммите публично "высказать упрек" в адрес России за ее действия, "не соответствующие демократическим нормам "большой восьмерки".

Как сообщили РИА «Новости» в секретариате Сената США, такое письмо лидерам США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии направлены за подписью сенатора-демократа Джозефа ЛИБЕРМАНА, сенатора-республиканца Джона МАККЕЙНА, а также конгрессмена-демократа Томаса ЛАНТОСА и конгрессмена-республиканца Дэвида ДРЕЙЕРА.

"Если бы сегодня принималось решение о том, следует ли России принимать у себя саммит "большой восьмерки", мы бы выступили против этого", - указывается в тексте послания.

"Понимая, что саммит, тем не менее, будет иметь место, важно, чтобы главы государств "семерки" ясно заявили, что действия России не соответствуют демократическим нормам "большой восьмерки", - говорится в письме.

В нем утверждается, что сегодня в России усилены "давление на оппозиционные политические партии и гражданское общество", а также "государственный контроль за национальными вещательными СМИ".

"Губернаторы в регионах, ранее выбиравшиеся прямым голосованием, теперь назначаются Кремлем, и правительство предприняло ряд шагов по снижению избирательной конкурентности", - заявляют авторы письма, в котором утверждается также, что Россия якобы предпринимает "попытки помешать демократическим процессам у своих границ, включая поддержку подтасованным выборам и перекрывание подачи газа в Украину".

Законодатели также обвинили Россию в поддержке "диктаторского" режима Александра ЛУКАШЕНКО в Беларуси и в использовании "принудительных мер" в отношении Грузии, включая торговые санкции и перебои в поставках энергии.