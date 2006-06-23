Ющенко: сборная Украины делает большое дело

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил национальную сборную Украины по футболу с победой в матче с командой Туниса и выходом в 1/8 финала Чемпионата мира.

Как сообщает пресс-служба главы государства, от имени миллионов украинских болельщиков Президент поблагодарил украинских футболистов за красивую игру, продемонстрированную сегодня в матче со сборной Туниса. Президент отметил, что своей игрой украинская сборная делает большое дело для нашего государства, работая на его позитивный имидж.

В.ЮЩЕНКО пожелал футболистам новых побед и в дальнейшем демонстрировать стране и миру командный дух и победную тактику.

Как сообщал УНИАН, сегодня на ЧМ-2006 национальная сборная Украины по футболу обыграла сборную Туниса со счетом 1:0. Мяч в ворота Али БУМНИЖЕЛЯ на 70-й минуте с пенальти забил капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО.