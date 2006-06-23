Социалисты уже распределили свои квоты по людям

Политисполком Социалистической партии Украины поддержал кандидатуру народного депутата Иосифа ВИНСКОГО на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Как сообщили УНИАН сообщили в СПУ, кроме того, политисполком поддержал кандидатуру Игоря УРБАНСКОГО на должность министра транспорта и связи. И.УРБАНСКИЙ баллотировался в Верховную Раду по списку СПУ под №37 и является заместителем председателя совета директоров ООО “Морской бизнес-центр”.

Как сообщил УНИАН источник, на эту должность самовыдвигался народный депутат Украины, социалист Николай РУДЬКОВСКИЙ, но его кандидатура не была поставлена на голосование политисполкома СПУ.

Кроме того, на должность министра образования и науки поддержана кандидатура Станислава НИКОЛАЕНКО.

На должность председателя Комитета ВР по иностранным делам поддержана кандидатура Виталия ШИБКО.

В то же время кандидатуры на другие должности, в частности, министра по вопросам охраны окружающей природной среды, и председателей комитетов Верховной Рады, а также Уполномоченного Верховной Рады по правам человека будут рассматриваться 26 июня, в понедельник, на заседании политисполкома СПУ.