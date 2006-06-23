Первый гол в матче Украина-Тунис!

18:29, 23 июня 2006
Политика
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Его забил Шевченко

Шевченко забил гол в ворота Туниса с пенальти

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