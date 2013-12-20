Рыбак передал Януковичу закон об амнистии задержанных во время протестов на Евромайдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Сегодня в 8 утра я подписал этот закон и направил его Президенту», - сказал Рыбак.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада приняла закон об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, происходивших во время проведения мирных собраний.

В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улице столицы в воскресенье, 1 декабря, вышли более полумиллиона человек

В тот же день около 500 молодчиков спортивного телосложения на улице Банковой прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, находившиеся на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследования были задержаны 9 человек.