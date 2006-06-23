Почему вернулся на землю самолет рейса ”Харьков-Стамбул”

Аварийной посадки самолета рейса “Харьков-Стамбул” в аэропорту Харькова в четверг утром не было, сообщила УНИАН и.о. генерального директора авиакомпании «UM Air» Елена ЛИПИВСКАЯ.

Она отметила, что была лишь техническая посадка самолета из-за определенных технических неисправностей.

“Если самолет в связи с техническими проблемами не может приземлиться, или могут быть другие проблемы – это и есть аварийная посадка. В данном случае при наборе эшелона не сработала система герметизации самолета, поэтому борт через 5 минут после отправления вернулся в аэропорт”, - объяснила она.

Ничего аварийного, по ее словам, не произошло, при подобной неисправности можно выполнять рейсы, то есть никакой опасности для пассажиров не было, но командир экипажа принял решение вернуться и решить технические проблемы.

Через 5 часов ожидания в аэропорту пассажиры отправились в Стамбул другим самолетом.