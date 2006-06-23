Министр образования подал иск против киевской газеты

Министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО подал иск о защите чести и достоинства к газете «Киевские ведомости».

Сообщение об этом содержится на официальном сайте Министерства образования и науки.

Согласно сообщению, в газете была опубликована статья «Министр-разрушитель», в которой «поданы лживые факты о якобы корыстных действиях министра образования и науки по отношению к сфере частного образования».

«Автор статьи А.ПАЛАГИН ссылается на эксперта-ректора Харьковского гуманитарного университета некоего П.БРОННИКОВА. Но среди учебных заведений Харьковщины не существует Харьковского гуманитарного университета, а есть единственный Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», в котором с момента основания ректором работает В.АСТАХОВА», - отмечается в заявлении министерства.

«Факт несуществующего университета, ректора и свидетельства людей, на которых ссылается газета (С.КИВАЛОВ) говорят о явном заказе статьи», - написано в сообщении.

Как стало известно УНИАН из источников в Минобразовании, в иске министр также требует возмещения морального ущерба в сумме 500 тыс. грн., которые он планирует направить на развитие домов для детей-сирот.

Как сообщил УНИАН главный редактор газеты «Киевские ведомости» Николай ЗАКРЕВСКИЙ, в газете действительно был опубликован материал «Министр-разрушитель», в котором были допущены серьезные ошибки. «Я допускаю, что это был журналистский ляп», - сказал он.

В то же время Н.ЗАКРЕВСКИЙ сообщил, что 22 июня газета уже опубликовала опровержение и извинения перед министром, а также предоставила слово представителям Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» и Харьковскому областному управлению образования.

Н.ЗАКРЕВСКИЙ отметил, что сейчас он не видит оснований для судебного разбирательства. «Мы поступили, как того требует буква закона, и опубликовали материал», - сказал главный редактор «Киевских ведомостей».