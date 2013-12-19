Хакеры проникли в суперкомпьютеры японских университетов

Так, хакерам удалось проникнуть в суперкомпьютеры Киотского университета, а также Университета Цукуба, сообщает "Газета.ру".

Оба вуза сообщают, что несанкционированный доступ через интернет злоумышленникам удалось получить в октябре.

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Официальные представители этих университетов сообщили, что для недопущения повторения подобных проникновений были усилены меры безопасности.

По словам представителей, на данный момент свидетельств утечки либо удаления данных выявлено не было.