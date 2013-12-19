Хакеры проникли в суперкомпьютеры японских университетов
05:17, 19 декабря 2013Политика
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В суперкомпьютеры двух японских университетов проникли хакеры, что вызвало опасения в связи с возможными утечками данных самых передовых научных исследований и разработок
Хакеры проникли в суперкомпьютеры японских университетов Фото nypost.com
Так, хакерам удалось проникнуть в суперкомпьютеры Киотского университета, а также Университета Цукуба, сообщает "Газета.ру".
Оба вуза сообщают, что несанкционированный доступ через интернет злоумышленникам удалось получить в октябре.
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Официальные представители этих университетов сообщили, что для недопущения повторения подобных проникновений были усилены меры безопасности.
По словам представителей, на данный момент свидетельств утечки либо удаления данных выявлено не было.
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