Эштон получила предложения от украинской оппозиции о решении кризиса

Об этом она заявила сегодня на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, сообщает ЕС-плюс.

«Мы готовы сотрудничать и помогать в поиске пути выхода из политического тупика. Вчера я получила письмо от трех лидеров оппозиции, которые изложили свои идеи по этому поводу», - сказала она.

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К. Эштон не уточнила, какие именно предложения содержались в этом письме.

При этом, она выразила убежденность в том, что в Украине должна быть прекращена любая возможная жестокость против мирных демонстрантов, а события, произошедшие 29-30 ноября и 1 декабря должны быть детально расследованы.

«И должно быть решение для этого политического кризиса, чтобы страна могла двигаться вперед», - сказала К. Эштон.