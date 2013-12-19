Оппозиция требует отчета Пшонки в Раде и нумерации шлемов "Беркута"

Об этом на Майдане Независимости заявил Арсений Яценюк.

"Чтобы милиция ни при каких обстоятельствах не могла привлечь к ответственности никого из наших собратьев, которые были на Майдане, воевали за свои права и свободы", - отметил он.

Он подчеркнул, что этот законопроект не распространяются на работников милиции, а только на мирных граждан.

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Второй законопроект, который оппозиция предлагает принять в Раде, предусматривает введение обязательной нумерации всех шлемов "Беркута": "Чтобы каждый работник" Беркута "знал, что у него есть номер и мы его найдем и установим его личность".

Арсений Яценюк также подчеркнул, что Генпрокуратура пытается затягивать расследование избиения активистов на Майдане "Беркутом": "Они будут тянуть его полгода, год, полтора".

Поэтому оппозиция предлагает пригласить в парламент генерального прокурора для предоставления информации о расследовании уголовного дела об избиении людей на Майдане.

Арсений Яценюк обратился к Майдану, поддерживает ли он предложения. Майдан единодушно поддержал эти требования.