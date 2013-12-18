Знаменитый водопад Виктория решили переименовать

В Зимбабве решили переименовать знаменитый водопад Виктория на реке Замбези.

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Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на африканские СМИ, правящая партия Зимбабве - ЗАНУ-ПФ - обнародовала план назвать туристическую достопримечательность Моси-оа-тунья ("Гремящий дым"). Так водопад издавна называют коренные жители.

По мнению ЗАНУ-ПФ, Зимбабве не может позволить себе продолжать прославлять колониализм после 30 лет независимости. Водопад был назван в честь британской королевы Виктории путешественником и миссионером Давидом Ливингстоном, который открыл его для европейцев в XIX веке. Водопад, высота которого составляет 108 м, а ширина - около 1,8 км, считается одним из чудес света.

Глава Ассоциации ветеранов борцов за независимость Зимбабве Джабулани Сибанда заявил, что решение о переименовании принято и пересматриваться не будет.

Власти Зимбабве считают, что надо сменить все сохранившиеся в стране колониальные названия на местные.