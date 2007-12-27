От Ющенко ушли еще два чиновника
18:02, 27 декабря 2007Политика
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Президент подписал указы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Василия КНЯЗЕВИЧА от должности заместителя руководителя Государственного управления делами в связи с переходом на другую работу.
Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, В.КНЯЗЕВИЧ 24 декабря был назначен на должность министра здравоохранения.
Также Глава государства освободил Владимира ХОМЕНКО с должности Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ был подписан сегодня.
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