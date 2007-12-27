От Ющенко ушли еще два чиновника

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Василия КНЯЗЕВИЧА от должности заместителя руководителя Государственного управления делами в связи с переходом на другую работу.

Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, В.КНЯЗЕВИЧ 24 декабря был назначен на должность министра здравоохранения.

Также Глава государства освободил Владимира ХОМЕНКО с должности Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ был подписан сегодня.