У госслужащих сегодня праздник

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил государственных служащих с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в приветствии, в частности, говорится: «Люди, которые выбирают государственную службу, заслуживают глубокого уважения, ведь на их плечах нелегкая ноша ответственности за благосостояние и будущее нашего народа».

Президент Украины отметил, что у каждого должностного лица есть обязанность – соблюдать конституционные права и свободы граждан, создавать условия для стабильного экономического и социального развития страны, способствовать достижению европейских стандартов уровня жизни украинцев.

В.ЮЩЕНКО призвал госслужащих помнить, что доверие к власти, в целом, начинается с каждого из них, и все они должны гибко реагировать на запросы современного общества.

Президент Украины подчеркнул необходимость реформировать сферу государственного управления для обеспечения прозрачности в процессе принятия властных решений. «Эти изменения призваны повысить авторитет государственной службы в Украине, повысить имидж нашего государства на международной арене», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. День государственной службы учрежден в Украине указом Президента от 4 апреля 2003 года, отмечается ежегодно 23 июня - в День государственной службы Организации Объединенных Наций.