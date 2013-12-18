Валенса: В Украине нет лидера, способного свергнуть власть

Такое мнение о ситуации в Украине высказал президент Польши (1990-1995) Лех Валенса в интервью Rzeczpospolita, пишет Дело.

"Я не вижу там (в Украине — Ред.) вождя. Не вижу одного большого общественного движения, единой партии или организации, которые могли бы свергнуть власть", — сказал Валенса, который был лидером протестных движений в 80-х годах.

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Он указывает, что в Украине есть избранные на демократических выборах премьер и президент. А митингующие не могут нарушать демократические принципы, так как потом эти принципы будут нарушать и против них.

"Украина не может свергнуть власть недемократическим путем, потому что даже дефектная, но все-таки демократия является достижением этого народа", — сказал Валенса.

Сейчас в Украине, по его словам, царит хаос. "Если Кличко получит власть на улице, также быстро ее и потеряет. Улица его поднимет, улица его и лишит (власти — Ред.). Слишком большой хаос господствует в Украине", — оценил шансы Виталия Кличко на лидерство Лех Валенса.

По его словам, Украиной нельзя управлять, как на ринге. "С симпатией и сердцем я с украинским народом и за Кличко, но этот народ должен быть готов к изменениям власти и политики. Не вижу, чтобы Кличко был готов к управлению. Пусть пройдут заседания круглого стола, так как должен быть диалог и должны быть мудрые лидеры. Силой Украину не изменить", — считает Валенса.