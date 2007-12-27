ПР считает разработку Тимошенко ”бюджетом за одну ночь”

Фракция Партии регионов не будет голосовать за проект государственного бюджета на 2008 год, предложенный новым правительством.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

По словам авторов заявления, проект бюджета-2008, “который в народе уже окрестили "бюджетом за одну ночь", не подкрепленный никакими расчетами, базирующийся на иллюзорных, дословно взятых с потолка цифрах, которые касаются, в частности, доходной части, этот проект является откровенной авантюрой, которую коалиция-227 подсунула парламенту и будет пытаться протолкнуть”.

Как утверждают “регионалы”, даже поверхностный анализ этого проекта бюджета “поражает некомпетентностью и оторванностью от реалий”. В частности, в проекте бюджета на 2008 год предусматривается получить от приватизации 11 млрд. грн. Кроме того, прогноз дополнительных поступлений от приватизации - 12 млрд. грн. “Это абсолютно нереальные цифры”, - отмечается в заявлении.

В Партии регионов отмечают, что “Украина за все годы приватизации получила меньше, чем сейчас кто-то желает за один год”.

“Что беспокоит больше всего, это рост налоговой нагрузки, которая непременно будет галопировать в случае принятия этого проекта. Волнует невозможность выполнения очень важных социальных программ. И уже совсем непонятно, почему ТИМОШЕНКО не заложила в проект средства для выполнения своих предвыборных обещаний, в частности, перехода с 1 января 2008 года на контрактную армию? Не потому ли, что помаранчевыек всегда смотрели на народ и свои обещания через призму известной украинской поговорки: "Обицянка – цяцянка...", говорится в заявлении.

В связи с этим Партия регионов заявляет, что будет безоговорочно настаивать на четком и неуклонном соблюдении Бюджетного кодекса и Регламента при рассмотрении в парламенте бюджета-2008.

“Мы заявляем, что не будем голосовать за бюджет обмана и будем предлагать наш подход и нашу концепцию важнейшего финансового документу страны.

Мы сделаем все, чтобы в бюджете-2008 были целиком и полностью учтены интересы наиболее незащищенных слоев граждан, интересы предпринимателей, интересы молодежи, пенсионеров, – всех, кто живет в Украине и о чьем благе обязано заботиться государство”, - отмечают “регионалы”.

Также Партия регионов заявляет, что их позиция в этом вопросе - решительная и единогласная. “И в наших твердых намерениях никто не сможет нам помешать – ни тот, кто в поисках более теплого и более удобного места перескакивает из оппозиции во власть, ни те, кто пробуют реализовать очередные раскольнические проекты, ставя себе целью раздробить нашу монолитность”, отмечают авторы заявления.