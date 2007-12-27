Тимошенко представит в ВР проект Госбюджета на 2008 год

Парламент планирует рассмотреть проект Государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, с представлением проекта выступит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Верховная Рада Украины планирует принять государственный бюджет на 2008 год не позже 30 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали сегодня 337 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объяснил, что последним днем принятия бюджета должно стать 29 декабря.

Принятым постановлением также предусматривается, что Бюджетный комитет ВР должен подготовить рассмотрение этого документа для принятия в окончательном варианте парламентом.