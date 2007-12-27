Регионалы уже нашли замену Богатыревой

Депутат от Партии регионов Александр Ефремов избран заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, теперь он будет заниматься теми направлениями работы, которые до сих пор были в сфере ответственности Раисы Богатыревой.

Как известно, прежде Ефремова утвержден главой парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады.

Он также возглавляет Луганское областное отделение Партии регионов, напоминает пресс-служба.

Как известно, в понедельник, 24 декабря, президент Виктор Ющенко назначил Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

В среду, 26 декабря, Богатырева вступила на эту должность вопреки рекомендации Президиума Партии регионов отказаться от должности секретаря СНБО, поскольку партия находится в оппозиции.

По словам ряда представителей Партии регионов, к Богатыревой не будут применять санкций, в частности, в виде исключения из партии, однако она не может состоять в ее руководящих органах.

Украинская правда