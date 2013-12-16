ЦИК начала принимать бумажные протоколы окружкомов

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, первым принят протокол об итогах голосования окружкома одномандатного избирательного окуругу № 223.

Сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв. Заседание комиссии будет продолжена в 10.00 17 декабря.

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Как сообщал УНИАН, на данный момент также установлено по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий победу самовыдвиженца Виктора Пилипишина в 223-м избирательном округе Киева, набравшего 44,89% голосов избирателей;

на округе № 194 - победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54 % избирателей;

в мажоритарном округе № 132 - победу одержал председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78 % избирателей в округе;

в 197-м округе (Канев, Черкасская область) одержал победу представитель оппозиции Леонид Даценко, выдвинутый от политической партии "Батькивщина". Он набрал 63,51%.

Продолжается подсчет голосов еще в одном округе из пяти, в которых 15 декабря проводились повторные выборы в ВР.