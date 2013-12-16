На округе в Каневе на выборах в Раду победил представитель оппозиции

Он набрал 63,51 процентов (33 тыс 373 голоса). Такие данные обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 100 % протоколов окружных избирательных комиссий округа.

Ближайший его конкурент самовыдвиженец Сергей Червонопиский получил в целом 23,30 процента, что составляет 12 тыс 243 голосов. Меньше голосов набрали: коммунист Виктор Роенко с 3,01 процента (1 тыс 584 голосов), самовыдвиженцы Андрей Губский - с 1,84 процентами (967 голосов), Людмила Данько - с 1,62 процента (852 голоса), Николай Ладан - с 1,58 процента (832 голоса), представитель Радикальной Партии Сергей Тищенко - с 1,26 процента (664 голоса), а также Игорь Сухобрус - с 1,25 процента (658 голоса).

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Остальные кандидаты в этом округе набрали менее 1% голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, на данный момент также установлено по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий победу самовыдвиженца Виктора Пилипишина в 223-м избирательном округе Киева, набравшего 44,89% голосов избирателей, на округе № 194 - победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54 % избирателей и в мажоритарном округе № 132 - победу одержал председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78 % избирателей в округе.

Продолжается подсчет голосов еще в одном округе из пяти, в которых 15 декабря проводились повторные выборы в ВР.