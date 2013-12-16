На округе в Каневе на выборах в Раду победил представитель оппозиции
В 197-м округе (Канев, Черкасская область) на повторных выборах в Верховную Раду Украины одержал победу представитель оппозиции Леонид Даценко, выдвинутый от политической партии ”Батькивщина”.
Он набрал 63,51 процентов (33 тыс 373 голоса). Такие данные обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 100 % протоколов окружных избирательных комиссий округа.
Ближайший его конкурент самовыдвиженец Сергей Червонопиский получил в целом 23,30 процента, что составляет 12 тыс 243 голосов. Меньше голосов набрали: коммунист Виктор Роенко с 3,01 процента (1 тыс 584 голосов), самовыдвиженцы Андрей Губский - с 1,84 процентами (967 голосов), Людмила Данько - с 1,62 процента (852 голоса), Николай Ладан - с 1,58 процента (832 голоса), представитель Радикальной Партии Сергей Тищенко - с 1,26 процента (664 голоса), а также Игорь Сухобрус - с 1,25 процента (658 голоса).
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Остальные кандидаты в этом округе набрали менее 1% голосов избирателей.
Как сообщал УНИАН, на данный момент также установлено по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий победу самовыдвиженца Виктора Пилипишина в 223-м избирательном округе Киева, набравшего 44,89% голосов избирателей, на округе № 194 - победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54 % избирателей и в мажоритарном округе № 132 - победу одержал председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78 % избирателей в округе.
Продолжается подсчет голосов еще в одном округе из пяти, в которых 15 декабря проводились повторные выборы в ВР.