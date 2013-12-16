Евросоюз и Россия согласились уважать суверенитет Украины - Лавров

Европейский Союз и Россия обсудили на встрече своих министров иностранных дел тему Украины и согласились, что обе стороны должны уважать украинский суверенитет.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы обсудили "Восточное партнерство" и Украину. И мы пришли к общему согласию, что все должны уважать суверенитет всех стран, включая Украину»,- сказал он.

«И все должны позволить людям сделать свой свободный выбор относительно того, как они хотят, чтобы развивалась их страна и как они хотят, чтобы развивалось их государство», - добавил Лавров после встречи с министрами иностранных дел 28-ми стран Европейского Союза.

Ранее несколько министров иностранных дел стран ЕС критиковали Россию за экономическое давление на Украину из-за Соглашения об ассоциации Украины и ЕС с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли.

Лавров также сообщил, что с Советом ЕС он обсудил подготовку к саммиту ЕС-Россия, который состоится через месяц в Брюсселе.