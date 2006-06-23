Какие приемы будет использовать Тимошенко на газовых переговорах с РФ

Российско-украинский диалог по газовым вопросам при премьерстве Юлии ТИМОШЕНКО будет жестким, но в то же время откровенным, лишенным тененвых договоренностей.

Такое мнение высказал УНИАН директор международных программ Центра им.А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ, комментируя мнения о том, насколько формат демократической коалиции в Украине может не понравиться России и соответственно - усложнить двусторонние переговоры по газу.

«Международные отношения. Это не личностные отношения: нравится-не нравится. Это дипломатия, поэтому диалог в энергетической сфере сейчас может быть действительно более жестким, потому что этот сектор ответственности отходит к БЮТ и Юлии ТИМОШЕНКО как будущему премьер-министру Украины», - отметил эксперт.

Он напомнил, что лидер БЮТ уже заявила о пересмотре договореностей, которые «подписывались ночью» в период кризиса (имеются ввиду январские договоренности по газу – УНИАН). «Поэтому я предполагаю непростой диалог. Но он будет таким же откровенным как и раньше, это точно. Я думаю, что теневые договоренности будут исключены», - добавил В.ЧАЛЫЙ.

Он также отметил, что и от действий партнеров не только в России, но и в Евросоюзе будет зависеть, насколько сложным будет решение, принятое по результатам газовых переговоров. «Мы увидим это в самое ближайшее время, потому что энергетические вопросы – это вопросы треугольника: Россия-ЕС-Украина», уточнил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила, что в должности премьер-министра Украины будет требовать пересмотра газовых соглашений. «Все соглашения о поставках в Украину газа сегодня требуют дополнительной глубокой ревизии, пересмотра и построения в дружественном режиме новых договорных отношений с Россией и Туркменистаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерении после парламентских выборов в Украине пересмотреть газовое соглашение с Россией.

В декабре 2005 года Украина и Турменистан подписали межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. куб. м туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Однако, в мае заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью еженедельнику «Галицькі контракти» заявил, что ОАО «Газпром», которое владеет 50% акций эксклюзивного поставщика газа в Украину компании «РосУкрЭнерго», намерено с 1 июля 2006 года повысить цену на газ для Украины до 230 дол. за тысячу кубометров. Вместе с тем, А.МЕДВЕДЕВ считает невозможным пересмотр Украиной ставки транзита на российский газ, поставляемый через украинскую территорию в Европу.

9 июня министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК в интервью в газете «Дело» заявил, что Украина пересмотрит тарифы на хранение и транзит российского газа в том случае, если Россия будет пересматривать цены на газ, отходя от подписанных договоренностей.