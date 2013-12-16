Янукович в ближайшее время объявит о переформатировании правительства - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на брифинге.

Он отметил, что сегодня Президент Украины “анализирует работу каждого члена правительства”.

Рыбак напомнил, что вопрос относительно членов правительства решает глава государства.

Читайте также: Рыбак: ВР может рассматривать отставку правительства уже в начале февраля

Он высказал мнение, что после того как деятельность министров оценит Янукович, в составе правительства пройдут изменения.

При этом председатель ВР добавил, что конкретно не обсуждал с Президентом, о каких должностях в правительстве идет речь.

Как сообщал УНИАН, по данным некоторых СМИ, Янукович может освободить в ближайшее время министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра иностранных дел Леонида Кожару и министра промышленной политики Михаила Короленко за то, что они своевременно не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины.

Народный депутат Анна Герман заявила, что сегодня на встрече фракция Партии регионов поставила перед премьер-министром Николаем Азаровым требование переформатировать правительство на 90%.