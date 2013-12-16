Журналисты смонтировали клип, который показывает единство украинцев (видео)
08:56, 16 декабря 2013Политика
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ТСН смонтировала клип, в котором показано единство украинцев во время событий последних недель. В нем - кадры бесчисленного митинга, снятого с высоты недостроенной елки на Майдане, столкновения митингующих с "Беркутом", а также тысяч украинцев, поющих в один голос национальный гимн на площадях, в метро и даже на вершине горы.
Видео: ТСН
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