Журналисты смонтировали клип, который показывает единство украинцев (видео)

ТСН смонтировала клип, в котором показано единство украинцев во время событий последних недель. В нем - кадры бесчисленного митинга, снятого с высоты недостроенной елки на Майдане, столкновения митингующих с "Беркутом", а также тысяч украинцев, поющих в один голос национальный гимн на площадях, в метро и даже на вершине горы.

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