Отказ от подписания Соглашения с ЕС приведет к серьезным последствиям для Украины - сенатор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос относительно информации о приостановке ЕС подготовки к подписанию соглашения с Украиной и означает ли это конец дальнейшего движения в этом направлении.

“Понятное дело, что эта новость тревожит. Здесь какая-то путаница, потому что сегодня на встрече, как с министром иностранных дел, так и председателем Совета национальной безопасности они нам подчеркнули, что они планируют вернуться в Брюссель, чтобы продолжить переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации”, - сказал Маккейн.

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По его убеждению, “если это соглашение не будет подписано, это будет иметь очень серьезные последствия для Украины и для ее отношений из США”.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Сегодня, 15 декабря, комиссар ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле написал в Twitter: ”Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа приостановлена, ответа не получил”, - написал Фюле.