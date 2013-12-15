Наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения на выборах в Глевахе - ОПОРА

В частности, в пресс-службе ОПОРЫ сообщили УНИАН, что в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области в УИК № 320288 присутствует большое количество молодых людей, которые учатся в ПТУ в городах Ирпень, Буча и Вишневое. По данным места регистрации, эти граждане не имеют права голосовать ни на этих избирательных участках, ни в 94-м избирательном округе.

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ОПОРА отмечает, что молодые люди подходят только к первому и последнему столам для выдачи бюллетеней в зале голосования (на которых отсутствует информация о перечне улиц и домов, которые относятся к этому участку) и получают бюллетени для голосования. В случае, когда возле столов находятся наблюдатели, члены УИК отказываются выдавать бюллетени.

Для фиксации нарушения наблюдатели вызвали оперативную группу МВД.