Проект Госбюджета - 2014 готов - Арбузов

22:45, 15 декабря 2013
Политика
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Проект государственного бюджета Украины на 2014 год готов, и правительство передаст его в парламент, как только депутаты будут готовы его рассмотреть.

Правительство передаст проект госбюджета в Раду, как только депутаты будут готовы его рассмотреть

Об этом в эфире «ТСН-Тиждень», на канале «1+1», 15 декабря 2013 года, заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Проект государственного бюджета на 2014 год уже готов. И мы готовы передавать документ в парламент, как только парламент будет готов его рассмотреть. Мы готовы. Мы работаем и с Европой. Мы работаем и с Россией. Мы работаем со всеми нашими торговыми партнерами. И, как вы видите, ситуация сегодня в экономике стабильна. Кабмин работает, Президент работает, Верховная Рада работает. Платятся пенсии, зарплаты, социальные выплаты», - отметил Арбузов.

Как известно, на прошлой неделе, президент Украины заявил о необходимости принять главное финансовое расписание страны до нового года.

«Мы обязаны в декабре принять бюджет, страна должна жить нормальной жизнью», — сказал Виктор Янукович во время встречи с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко во вторник, 10 декабря.

Как подчеркнул глава государства, действия власти всегда будут направлены на защиту интересов граждан.

В свою очередь, на прошлой неделе, спикер парламента Владимир Рыбак высказал надежду, что в 20-х числах декабря все цифры согласуют, и Кабмин представит бюджет в Верховную раду.

Работа Кабмина и парламента Украины более двух недель была осложнена из-за массовых акций протеста, которые проводятся в Киеве с 21 ноября, когда правительство объявило о приостановлении евроинтеграции. Митингующие несколько дней блокировали здание Правительства. Верховная рада не смогла начать работу после демарша оппозиции, вызванного отказом парламента объявить вотум недоверия Кабмину.

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