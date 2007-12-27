Регионалы говорят, что время Богатыревой еще не закончилось

Народный депутат Анатолий ТОЛСТОУХОВ (фракция Партии регионов) считает нецелесообразным создание оппозиционного Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, с точки зрения европейского опыта и исходя из украинского законодательства, в Украине «сегодня нет СНБО». «Мы имеем инструмент, которым пользуются в зависимости от политических целей или конъюнктуры», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ. «Пользуется, как правило, Президент Украины», - сказал он.

По его словам, создавать еще один «оппозиционный или какой-то другой СНБО – это уже смеяться в то время, когда все смеются».

Комментируя решение Раисы БОГАТЫРЕВОЙ принять предложение о назначении секретарем СНБО, он сказал, что в партии существуют разные мнения по этому поводу, но выбор остается за самой БОГАТЫРЕВОЙ.

"Человек такого опыта и потенциальных возможностей должен определиться прежде всего сам. Для этого ей нужно дать время. Это время еще не закончилось", - цитирует ТОЛСТОУХОВА "Украинская правда".

Как сообщал УНИАН, Партия регионов создала оппозиционное правительство, которое возглавил Виктор ЯНУКОВИЧ.