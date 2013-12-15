В центре Праги состоялся митинг в поддержку украинского Евромайдана

Участники акции – преимущественно молодые украинцы, которые живут и работают в Чехии, передает Радио «Свобода».

Около 200 человек держали в руках плакаты с призывами к отставке правительства и Президента Украины, наказания виновных в нападении на мирных демонстрантов в Киеве и проведения внеочередных выборов.

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Демонстрацию украинцев в Праге поддержали также чехи, россияне и грузины. На митинге выступили секретарь общественной организации «Украинская инициатива в Чешской Республике» Богдан Райчинец, российский писатель и журналист украинского происхождения Игорь Померанцев, чешский политик Павел Свобода.

Свобода отметил, насколько важной сегодня для Украины и украинцев является международная поддержка, в том числе чехов и чешских политических и общественных лидеров.

«Наш долг сегодня - быть с теми, кто хочет демократии для Украины, настоящей демократии. Поэтому я здесь сегодня с вами», – сказал он.

Свобода сообщил, что в Киеве сейчас находится бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг.

На митинге также зачитали призыв клуба «Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии» поддержать требования украинского Майдана.