Оппозиция нажалуется Европе на «инквизицию» Тимошенко

Народный депутат Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявляет, что Партия регионов создаст «белую или черную книгу увольнений» по политическим взглядам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами увольнений людей новыми представителями власти по политическим взглядам. Он подчеркнул, что по этому вопросу должны быть проведены парламентские слушания в Верховной Раде Украины, где конкретные люди будут рассказывать, как «с ними обращались».

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что предыдущее «помаранчевое» правительство проводило люстрацию, а нынешнее – «кадровую инквизицию».

В то же время лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время сегодняшнего заседания оппозиционного правительства дал поручение Александру ЛАВРИНОВИЧУ, который в оппозиционном правительстве является министром юстиции, чтобы он обратился в европейские организации по поводу политических преследований в Украине.