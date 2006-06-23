Как преодолеть неприязнь Тимошенко и Порошенко

Лидер СПУ Александр МОРОЗ прогнозирует, что назначение председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины может состояться в парламенте в среду, 28 июня, или четверг, 29 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что сегодня было принято решение, что во вторник, 27 июня парламент рассмотрит вопрос о количестве комитетов и их функциях. По мнению А.МОРОЗА, этого будет достаточно для того, чтобы продолжить работу по окончательному формированию парламентских комитетов.

И, скорее всего, “голосование по председателю ВР и премьер-министру, я так думаю, состоится в среду или четверг”, - сказал А.МОРОЗ. В то же время он не исключил, что при хорошей подготовке это может состояться и во вторник после обеда. “Я сейчас гарантий дать не могу, потому что это зависит от многих нюансов”, - сказал лидер СПУ.

Он также подтвердил, что пока «Наша Украина» официально не выдвинула кандидатуру на должность спикера.

Комментируя по просьбе журналистов, как может повлиять взаимная неприязнь лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО (кандидатура которой предложена на должность премьера) и народного депутата от “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО (одного из кандидатов на должность спикера) на совместную работу, А.МОРОЗ отметил, что субъективный фактор отношений между людьми должен регулироваться между ними самими, а объективно - необходимо действовать так, чтобы такие взаимоотношения не отражались на работе парламента и правительства.