В Черкассах наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеней без паспортов - ОПОРА

Об этом УНИАН сообщил координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА в Черкасской области Сергей Варич.

По его словам, на замечание наблюдателей ОПОРЫ председатель участковой комиссии сообщила, что такой факт на участке признан, и она сообщила членам, что это является нарушением и будет составлен соответствующий акт.

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Как известно, сегодня, 15 декабря, в пяти одномандатных округах начались повторные выборы народных депутатов.

Выборы проходят в округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

Баллотируется 151 кандидат: в 94-м округе – 38 кандидатов, в 132-м округе - 11, в 194-м округе - 16, в 197-м округе - 16, в 223-м округе – 70 кандидатов в народные депутаты.