Милиция не пропускала депутатов и журналистов в помещение 223 ОИК в Киеве (фото)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Сех.

«Меня и журналистов не пускают в ОИК, - сказала Сех. – Руководит процессом заместитель начальника Шевченковского райотдела милиции г. Киева. Это нарушение Конституции и законов».

Как известно, сегодня, 15 декабря, в пяти одномандатных округах, в том числе в 223-м, проходят повторные выборы народных депутатов Украины.

В 223-м округе осенью 2012 года за победу боролись представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко и экс-председатель Шевченковского района Киева Виктор Пилипишин.

Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал Пилипишина более чем на 900 голосов. Однако при пересчете голосов оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника. На сайте ЦИК именно Пилипишин был объявлен победителем.

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

В этом году в выборах в 223-м округе принимают участие 70 кандидатов. Единым кандидатом в этом округе от оппозиции, как и на выборах 2012 года, является Левченко.

Пилипишин также баллотируется в 223-м округе.