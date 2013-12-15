ЦИК создал группу для оказания помощи членам избкомов на повторных выборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ЦИК.

Согласно распоряжению председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, создана рабочая группа по обобщению оперативной информации о ходе и итогах голосования в день повторных выборов народных депутатов Украины 15 декабря 2013 в одномандатных избирательных округах № 94 , 132 , 194 , 197 , 223.

В ее состав вошли три члена комиссии и работники Секретариата ЦИК, говорится в сообщении. В частности, члены комиссии, которые являются кураторами регионов, где будут проходить повторные выборы, в постоянном режиме будут находиться на оперативной связи с соответствующими окружными избирательными комиссиями с целью предоставления им компетентной организационно - методической помощи как во время голосования, так и в процессе подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов, отметили в ЦИК.

Кроме того, в составе указанной рабочей группы созданы девять подгрупп. В частности, подгруппа приема, обработки и обобщения оперативной информации о ходе и итогах голосования будет принимать от ОИК средствами ЕИАС «Выборы» соответствующую информацию и после ее обобщения будет обнародовать на официальном сайте ЦИК.

Также на подгруппу взаимодействия с окружными избирательными комиссиями возложена задача обеспечения поступления от ОИК указанной информации телефонной и факсимильной связью в случае невозможности ее передачи средствами ЕИАС «Выборы».

В день голосования активно работать юридическая подгруппа, специалисты которой будут предоставлять предварительную правовую оценку обращениям, которые могут поступать в ЦИК, готовить проекты других необходимых документов. А перед подгруппой взаимодействия с официальными наблюдателями поставлена задача максимально способствовать официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организациям в осуществлении ими своих полномочий, сообщили в пресс -службе.