Журналисты все чаще подвергаются давлению со стороны церкви - Репортеры без границ

Об этом говорится в свежем отчете организации «Репортеры без границ» .

Особенно такая специфическая форма цензуры касается журналистов в Иране и ряде других стран Персидского залива, а также некоторых из тех стран, где преобладает православие. «Репортеры без границ» заявляют, что там журналистов «клеймят как еретиков», как только они пытаются рассказать о злоупотреблениях духовенства или неканоническом образе жизни некоторых из его представителей, сообщает Радио Свобода.

«Репортеры без границ» также приводят пример Пакистана , где исламисты клеймят журналистов как «вероотступников», когда те рассказывают о жестокости талибов.

Авторы отчета призывают правительства стран, которые, как считают правозащитники, поощряют такой вид цензуры, помнить об основных правах и свободах человека и не нарушать их.

Также «Репортеры без границ» создали интерактивную карту "религиозных ограничений".