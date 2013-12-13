В Николаевской области неизвестные повредили памятник Ленину

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, повреждения на памятнике заметил местный житель и сообщил об этом в местный райотдел милиции утром в пятницу, 13 декабря.

"Мужчина обнаружил, что на памятнике Ленина отсутствует правая ладонь. Прибыв на место происшествия, правоохранители нашли поврежденную часть памятника, разбившись, она находилась прямо около него", - сообщает УМВД области.

Милиция зарегистрировала указанное событие в Едином реестре досудебных расследований по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий.

Коммунальные службы поселка принимают меры для приведения монумента в надлежащее внешнее состояние.