”Наша Украина” обвела Януковича вокруг пальца

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на конструктивное сотрудничество с оппозицией, сообщил глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, О.РЫБАЧУК отметил, что во время консультаций «Нашей Украины» с Партией регионов практически не было расхождений по соглашению о создании коалиции демократических сил. По его словам, Партия регионов отмечала, что у нее нет принципиальных разногласий в части экономической программы, внешней и внутренней политики Украины.

По словам О.РЫБАЧУКА, поскольку не было проблем до создания коалиции, очевидно, что «они (Партия регионов) не могут выступать, это очень нелогично и это было бы очень нечестно, против того, с чем они согласились во время консультаций».

По убеждению О.РЫБАЧУКА, Партия регионов, находясь в оппозиции, будет поддерживать конструктивные действия, и выступать с критикой тех действий, которые, по ее мнению, не соответствуют схеме эффективной деятельности власти или направлению развития Украины.

Он заверил, что Президент будет работать с оппозицией в постоянном диалоге.